Leila Slimani quer "muito escrever sobre Portugal"

Apesar de viver há quatro anos em Portugal, Leila Slimani mostra alguma timidez em falar português. Depois de dizer “Boa Noite” e “Obrigada” na língua de Pessoa, respondeu a esta entrevista na abertura do Festival Utopia, em Braga, em francês.

É na sua língua mãe que nos diz que poderá vir a colocar Portugal num dos seus próximos livros. “Quero muito escrever sobre Portugal. Mas a literatura leva tempo”, diz, explicando que “para escrever algo bonito” é preciso “deixá-lo amadurecer e a marinar dentro de nós. Nunca vale a pena precipitarmo-nos”.

“Há muitas coisas bonitas para contar sobre Portugal. Até o clima em Portugal é extraordinário! É um país frio, onde o sol é quente, mas é um país frio! O Inverno em Portugal é muito interessante, porque o frio traz-nos para dentro de casa e ao mesmo tempo queremos estar ao sol. É como se os ossos derretessem de repente”.

Mas Leila Slimani não quer fazer um boletim meteorológico português. Para falar da “beleza” da luz portuguesa ou da “temperatura que muda durante o dia”, que compara com os portugueses com essa “mistura de frio e calor” de que gosta, diz que “levará algum tempo para transformar em poesia”.

Portugal assemelha-se a Marrocos no olhar de Leila Slimani

Quando se senta para escrever, Leila Smilani precisa de silêncio. Não tem telefone, internet ou redes sociais. Talvez por isso veio viver para aquele país a que chama “fim do mundo”, mas onde encontrou um sentido “muito familiar”

“Não sei se os portugueses se apercebem o quanto Portugal, e muitas cidades portuguesas, se assemelham a Marrocos”, diz a escritora, contando que também considera que os “portugueses parecem-se muito com marroquinos”.

“A minha mãe, todas as vezes que vem, diz: “mas não é possível?! Todos os portugueses são árabes?!”. Eu digo que não, que não deve dizer isso, que eles não vão ficar muito contentes!”, diz arrancando uma gargalhada do público.

“A língua tem muitas palavras que vêm do árabe, as paisagens, a luz. Então, é muito emocionante para mim, porque é a Europa, mas, ao mesmo tempo, é uma Europa muito especial, porque Portugal é o fim do mundo da Europa. Já estamos em África! É também uma espécie de fim do mundo, de fim da terra”, sublinha.

Foi em Lisboa, onde vai a uma esplanada beber limonada e olhar o mar recordando quando em Tanger olhava o Oceano Atlântico, que Leila Slimani encontrou “uma qualidade de vida muito bonita”.

“As pessoas são muito cordiais, muito cívicas. Há muita educação nas relações humanas e muita delicadeza. Não são pessoas que gritem ou que se zanguem à toa. Não há brutalidade”, refere a autora de “Canção Doce” (ed. Alfaguara).