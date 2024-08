Vilar de Mouros. O festival da "nostalgia" que põe a "rockar" diferentes gerações

O balão que desencheu com a ausência de Queens of The Stone Age voltou a encher de novo

As expectativas para os quatro dias de concertos que vão decorrer até sábado são elevadas. “Vamos curtir muito o festival. Vamos ver as bandas todas”, afirma outro João, pertencente ao mesmo grupo.

Ainda assim, é possível perceber que o cancelamento do espetáculo de Queens of the Stone Age provocou alguma mossa. “Fiquei um bocado triste”, reconhece o jovem.

A ausência da banda liderada por Josh Homme obrigou mesmo a organização a fazer mudanças de última hora no alinhamento, que passaram por oferecer a entrada livre para a primeira noite, inteiramente dedicado às bandas portuguesas, e a chamar os The Cult para reforçar o cartaz de 22 de agosto.

A gente veio pelo convívio e pela aura deste festival - Filipe

No entanto, para este grupo o importante mesmo é viver o espírito do festival. “A gente veio pelo convívio e pela aura deste festival. Eu comprei o bilhete por causa disso, nem foi por causa dos concertos. No entanto, The Cult e Waterboys vão puxar. Sim, vai ser um bom festival”, remata Filipe.

Soulfly, The Darkness ou Die Antwoord são outros nomes em destaque na edição deste ano.