A chuva de meteoros já começou e pode vê-la até 24 de agosto

Dias de muito calor e noites com "chuvas de estrelas", é o que nos espera esta semana. A chuva de meteoros Perseidas pode ser vista, principalmente, a partir do Hemisfério Norte durante as horas antes do amanhecer, embora por vezes seja possível ver meteoros desta chuva a partir das 22h00.

Este ano, o pico das Perseidas acontece durante esta segunda-feira (entre as 10h00 e as 22h00), mas durante a madrugada, já foi possível ver muitos meteoros a cruzarem o céu.

De acordo com a NASA, a chuva de meteoros Perseidas é "considerada a melhor chuva de meteoros do ano", deixando frequentemente um rasto de longas "ondas" de luz e cor que atravessam a atmosfera da Terra. As Perseidas são uma das chuvas mais abundantes, com cerca de 50 a 100 meteoros vistos por hora.

Os meteoros derivam de restos de partículas de cometas e de pedaços de asteroides fragmentados. Quando os cometas passam à volta do Sol, deixam uma poeira para trás e, todos os anos, a Terra passa por estes rastos de detritos, que ao colidirem com a nossa atmosfera se desintegram, criando estes rastos de luz no céu - as Perseidas.

Os pedaços de detritos espaciais que interagem com a nossa atmosfera para criar as Perseidas têm origem no cometa 109P/Swift-Tuttle, que demora 133 anos a dar uma volta ao Sol.

Giovanni Schiaparelli foi o responsável pela descoberta, em 1865, de que este cometa era a fonte das Perseidas.

O cometa Swift-Tuttle foi descoberto em 1862 por Lewis Swift e Horace Tuttle, o seu núcleo tem 16 milhas (26 quilómetros) de diâmetro - quase o dobro do tamanho do meteorito que se supõe ter levado à extinção dos dinossauros.

Veja algumas das imagens das Perseidas a iluminarem os céus na noite de domingo para segunda-feira e até 24 agosto poderá aproveitar para observar os céus.