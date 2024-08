Trancoso quer mostrar ao mundo a maior necrópole ibérica

A aldeia de Moreira de Rei, no concelho de Trancoso, distrito da Guarda, quer fazer da maior necrópole ibérica um importante ponto de interesse turístico, com um projeto de valorização a concluir antes do final do ano.

A intervenção, que vai deixar a descoberto algumas das 670 sepulturas escavadas na rocha identificadas, inclui o arranjo da área, a reabilitação da igreja de Santa Marinha e a instalação de um centro interpretativo no interior do templo religioso.

O presidente da Câmara Municipal de Trancoso, Amílcar Salvador, acredita que o achado vai ser outro motivo para os visitantes permanecerem mais tempo no concelho.

"É um achado extremamente importante, porque estamos a falar da maior necrópole da Península Ibérica. São autênticos tesouros que estavam aqui escondidos. Estes territórios têm muito valor", salientou à agência Lusa.

Para preparar o impacto que pode ter esta descoberta, a Câmara Municipal criou um posto de turismo à entrada da aldeia já a funcionar desde setembro.