Princesa das Astúrias em Portugal. Imagens de uma visita para a história

Portugal foi esta sexta-feira o destino da primeira visita oficial da Princesa das Astúrias, Leonor de Borbón y Ortiz, herdeira ao trono de Espanha.

O périplo da jovem monarca durou cerca de oito horas e foi sempre acompanhada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A filha mais velha do rei Filipe VI e da rainha Letizia começou por depositar uma cora de flores no túmulo do poeta Luís Vaz de Camões, no Mosteiro dos Jerónimos.

A Princesa das Astúrias foi recebida pelo Presidente da República no Palácio de Belém e condecorada com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo.