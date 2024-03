Ryan Gosling "é apenas Ken". Veja as imagens da performance do ator nos Óscares

Ryan Gosling teve um dos momentos mais marcantes da 96.ª edição dos Óscares, ao interpretar a canção "I'm Just Ken" da banda sonora de "Barbie".

A música estava nomeada para Melhor Canção Original, acabando por perder para "What Was I Made For?" de Billie Eilish, gravada para o mesmo filme.

Apesar de não ser o favorito, havia grande curiosidade para assistir à performance ao vivo de Ryan Gosling, pois o ator nunca o tinha feito, nem quando estava nomeado por "La La Land: Melodia de Amor", em 2017.

Veja algumas das melhores imagens da atuação do artista, que contou com o guitarrista Slash, dos Guns n' Roses.