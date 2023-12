De Rui Nabeiro a Tina Turner. As personalidades que perdemos em 2023

Henry Kissinger

O ex-secretário de Estado norte-americano, que dominou a política externa dos presidentes Richard Nixon e Gerald Ford, morreu dia 30 de novembro aos 100 anos. Henry Kissinger foi uma figura incontornável da diplomacia mundial durante a Guerra Fria. Recebeu o Prémio Nobel da Paz juntamente com o homólogo vietnamita Le Duc Thuo pelas negociações secretas para pôr fim à guerra do Vietname e normalizou as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a China durante a presidência de Richard Nixon (1969-1974).

Será também recordado pelo bombardeamento do Camboja, o apoio dado a ditaduras como as da Argentina, entre 1976 e 1983, aos últimos anos do regime de Francisco Franco, em Espanha, e ao golpe de Estado contra Salvador Allende, no Chile, em 1973. Após o 25 de Abril, receou que Portugal se transformasse num satélite da União Soviética no Ocidente da Europa. O lendário e controverso diplomata manteve-se ativo até ao fim da vida, apesar da idade avançada. Em julho, já com 100 anos, visitou a China, onde se encontrou com o presidente do país, Xi Jinping.