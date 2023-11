"Tudo por Madonna". Fãs de todo o mundo para ver "Rainha da Pop" em Lisboa

Madonna tem uma legião de fãs muito grande e Eduardo Silva é um deles casos. Este admirador decidiu comprar o bilhete Vip que lhe dará entrada 1h30 mais cedo e ainda um lugar garantido na fila da frente.

Eduardo admitiu que Madonna é a “escolhida”, para ele, pois a cantora acompanhou a sua vida toda desde os 12 anos. Eduardo já estava a ficar impaciente pois só queria entrar e poder ir ver a sua “Ídolo de infância”.

Madonna regressa, que já viveu durante alguns anos em Portugal, regressa agora para dois espetáculos, esta segunda e terça-feira. À sua espera estão fãs nacionais e um pouco de todo o mundo, quer seja do Brasil, Itália ou Estados Unidos da América.

A “Celebration Tour” que começou no dia 14 de outubro em Londres, termina apenas no dia 24 de abril de 2024 na Cidade do México e muitas salas estão já esgotadas para ver a “Rainha da Pop”.