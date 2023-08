Tradição está forte em Viana. Mais de 900 mordomas desfilaram na Romaria d"Agonia

Mais de 900 mulheres de sete países participaram, esta quinta-feira, no desfile da Mordomia, em Viana do Castelo, o "maior número de sempre" que obrigou a organização "a readaptar o espaço onde vão ser acolhidas as mordomas".

A VianaFestas, entidade que organiza a romaria, indica que, além da readaptação do espaço onde são acolhidas as mordomas, nos jardins do antigo Governo Civil, estão disponíveis mais postos de leitura do QR Code e mais colaboradores para validarem as inscrições das mordomas.