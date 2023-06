Só fica a touca. Australianos celebram solstício de inverno com banho nudista

Por volta das 7h40 locais, os participantes juntaram-se no local, munidos apenas com uma touca e uma toalha ou robe. A organização deu o tiro de partida e rapidamente o pouco que tapava os australianos aterrava no areal de Long Beach.

"Há uma sensação de união, porque estamos todos num estado vulnerável", relatou Alana à ABC News Australia, naquela que foi a sua primeira vez neste banho nudista.