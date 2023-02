Para reconhecer outros políticos da nossa praça tivemos de fazer questões mais rigorosas ao ChatGPT. Em janeiro, André Silva, por exemplo, só foi identificado depois de garantirmos que era do PAN. Aí, foi-nos dito que ainda era líder do partido. Em fevereiro o ChatGPT já soube responder quem ele era à primeira tentativa e forneceu-nos quatro parágrafos de contexto sobre a sua carreira política, continuando a defender que lidera o Partido Pessoas-Natureza-Animais.

Mais curioso: da primeira vez que perguntamos à ferramenta quem era Inês Sousa Real, atual líder do PAN, o ChatGPT não soube responder quem ela era. A 16 de fevereiro o ChatGPT já tinha três parágrafos mais ou menos corretos sobre a líder do PAN, mas a API da OpenAI respondia-nos isto: "Inês Sousa Real é uma política portuguesa e atual ministra de Estado e da Presidência da República. É membro do Partido Socialista e foi eleita para o cargo em 2019".

Francisco Rodrigues dos Santos também gera respostas curiosas por parte da Inteligência artificial: em janeiro, era "jornalista e escritor português", conhecido pelo seu "trabalho na apresentação de programas de televisão e rádio, incluindo "O É da Coisa" na RTP".

Em fevereiro, o ChatGPT já tinha mais a dizer e até adiantava que era "conhecido como Chicão", garantindo que comandava os destinos do CDS. O "Playground", no entanto, voltava a falhar: "Chicão" passava de ex-líder do CDS-PP a "atual ministro da Educação".

As incongruências continuam, especialmente no "Playground", que usa dados mais antigos, sem "aprendizagem": a atual líder do Livre é Joacine Katar Moreira e Rui Tavares é líder d'Os Verdes. Já Paulo Raimundo, que sucedeu a Jerónimo de Sousa no PCP, é, afinal, do Partido Socialista, segundo a API da OpenAI. Em janeiro, o ChatGPT nem sabia quem ele era: "Desculpe, mas não tenho informação suficiente para responder a essa pergunta. Não há uma pessoa amplamente conhecida com esse nome, ou pelo menos não há informações sobre uma pessoa com esse nome que tenham sido amplamente divulgadas na mídia ou na internet. É possível que você esteja se referindo a uma pessoa que não é amplamente conhecida ou de interesse público", foi a resposta que obtivemos ao perguntar: "Quem é Paulo Raimundo?".

O Bloco de Esquerda foi o único partido a estar apenas incorretamente representado pela IA...por dois dias: Catarina Martins continua à frente da liderança do BE no que ao ChatGPT diz respeito. A Iniciativa Liberal também ainda tem Cotrim de Figueiredo à frente dos seus destinos, facto que se verificava até há umas semanas.

Os problemas não se ficam por aqui e confundem até a própria ferramenta. Perguntamos ao "Playground" o que é o ChatGPT... E a AI respondeu-nos que era um "grupo de discussão no Telegram criado para apoiar o crescimento da economia portuguesa". Já o ChatGPT tinha mais auto conhecimento...