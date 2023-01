Da Ucrânia ao outro lado do mundo. A passagem de ano em imagens

De Sidney ao continente europeu, o mundo despede-se de 2022 e dá as boas-vindas a 2023, com festa, luz, cor, brindes e desejos de um bom ano. Esta volta ao mundo também passa pelas zonas afetadas pela guerra na Ucrânia, com poucos motivos para celebrar, mas com sonhos e esperança em dias melhores.

01 jan, 2023 - 00:01 • Ricardo Vieira. Fotos: EPA