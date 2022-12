A "última dança" de Lionel Messi em Mundiais não podia ter sido de outra forma. O astro argentino finalmente tocou o olimpo do futebol, ao conquistar o Campeonato do Mundo com a sua seleção, a terceira da história da Argentina.

Numa final histórica frente à França, que contou com três golos para cada lado ao fim de 120 minutos, foi nos penáltis que a equipa albiceleste levou mais de 45 milhões de argentinos à euforia.

Se as comparações com Maradona eram inevitáveis, a similaridade da fotografia com a de "El Pibe" na conquista do Mundial de 1986 não deixa dúvidas: Messi imortalizou-se como um dos melhores de sempre.