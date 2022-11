​Pilar del Rio: "Saramago cumpre 100 anos e está muito vivo"

As comemorações do centenário de José Saramago estão na reta final. Se fosse vivo, o Prémio Nobel da Literatura faria 100 anos a 16 de novembro. A celebração tem sido assinalada por todo o mundo no último ano, lembra a viúva Pilar del Rio. Além de uma nova biografia, e um livro de memórias de Lanzarote, há uma ópera que estreia esta sexta-feira.



Blimunda é uma das personagens femininas mais emblemáticas da literatura de José Saramago. Figura central do livro “Memorial do Convento”, Blimunda dá nome ao espetáculo de ópera com que encerram as celebrações do centenário do nascimento de Saramago.

Estreada em 1991, primeiro no La Scala de Milão, “Blimunda” regressa esta sexta-feira ao Teatro Nacional São Carlos, em Lisboa, com uma nova produção com encenação de Nuno Carinhas. Em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença, considera Blimunda “uma das personagens femininas mais extraordinárias da ficção portuguesa”.

Trinta anos depois de ter sido criada por Azio Corghi, que com Saramago assina o libreto, “Blimunda” regressa no seu esplendor, numa ópera que se apresenta como uma “poderosa reflexão sobre a condição humana”.