Ser moderador do TikTok é ver o “pior da Humanidade” por 900€

“Os riscos são muitos. Pode até levar ao suicídio”

Rute Isabel Jorge é psicóloga clínica e tem entre os seus pacientes moderadores de conteúdos. Há dois anos que lida regularmente com os problemas, dúvidas e inquietações de quem trabalha nas redes sociais. Não trabalha diretamente para nenhuma delas, mas para uma empresa que fornece esse tipo de serviços a outras empresas que lidam com plataformas como o TikTok.

Entre as pessoas que atende contam-se moderados de conteúdo e, por isso, entende a importância do seu trabalho, mas também os seus perigos.

“Se eles não souberem lidar com isso, os riscos são muitos. Pode até levar ao suicídio”, confirma. Foi, aliás, por esse motivo que foi contratada, porque “havia suicídios” em algumas das empresas para onde a sua entidade patronal fornece serviços. (A Renascença tentou confirmar este cenário junto de algumas das principais empresas de serviços de apoio ao cliente em Portugal, mas não obteve respostas.)

“Inicialmente, não havia muitos psicólogos. Entretanto, foram contratando mais e isso alterou-se”, assegura. O cenário melhorou depois de algum apalpar de terreno. “Não é um trabalho que exista há muito tempo. Ainda se está a estudar quais são os impactos.”

O cenário que Rute Jorge encontra, por vezes, não é fácil de enfrentar. O corpo trai. A mente prega-lhes partidas. Alguns “acham que estão a morrer”, outros “não conseguem dormir”. Perdem-se em suores frios e quentes e “não se conseguem focar”. São as manifestações físicas do stress a que estão sujeitos quando estão "quase à beira de um 'burnout'".

“O que tento que eles percebam é que, embora pareça que não, é o corpo deles a tentar ajudar, porque o corpo deles acha que eles estão em perigo.”

Rute assegura-lhes que não podem acreditar em tudo o que a mente lhes diz, oferece soluções e pede-lhes que se mimem muito. “Fora o nosso acompanhamento, eles têm de fazer muito trabalho de casa. Têm de ser um agente ativo na terapia porque, connosco, estão apenas uma hora, mas com eles próprios estão cada segundo do dia.”

Os moderadores chegam à psicóloga com todo o tipo de problemas. Alguns ficam afetados com o conteúdo do trabalho, outros com o volume. Outros ainda aproveitam as consultas para desabafar ou resolver problemas “externos”, não relacionados com trabalho.

Os casos mais graves tinham ideação suicida e a terapia fez a diferença, garante a especialista. Muitos veem nas imagens que moderam reflexos do passado, memórias dolorosas plasmadas na tela. Dá um exemplo. “Agora aparecia um vídeo de pedofilia e eu já não me lembrava, mas tinha sido vítima de pedofilia. O meu cérebro ia recordar aquilo tudo. Se eu não tivesse ferramentas para lidar com estas memórias, a sombra iria tomar conta de mim.”

Depois, há quem nem chegue a pedir ajuda. “Pedir ajuda, infelizmente, ainda é visto como um ato de cobardia, quando é um ato de coragem. Há muitas pessoas que acham que é cobarde e aguentam, aguentam, aguentam. O nosso corpo não consegue aguentar tudo, principalmente quando há estas sombras todas do passado que começam a vir à superfície. E se nós não temos as ferramentas para lidar com aquilo… Às vezes há uns [para quem] é tarde demais”, desabafa.

Apesar disso, Rute nunca perdeu um paciente. Reconhece a importância da terapia, mas atribui aos seus “meninos” o valor dessa vitória. “Fico muitíssimo contente, porque sei que é difícil termos de lidar com as sombras todas. Não é uma tarefa fácil. Amo-os muito por terem essa capacidade”, partilha a sorrir.

Oficialmente, chama-lhes agentes mas, para si, são heróis. Aliás, foi por isso que aceitou falar connosco. Sente que merecem reconhecimento pelo trabalho que prestam à sociedade.

“Eles são autênticos heróis. Mesmo. Fazem um trabalho muitíssimo bonito e é para nos salvar. Verdadeiramente.”

“Associo-os muitas vezes com os heróis de antigamente, que andavam a lutar por nós e nem sabíamos quem é que eles eram. Andavam nas guerras e nós não sabíamos os nomes deles, não é?", remata a psicóloga clínica. "Acontece o mesmo com os moderadores de conteúdo. Andam a tentar salvar-nos, mas nós também não sabemos o nome deles.”

"São expostos ao pior que a Internet tem”

Ricardo Estrela, gestor da Linha Internet Segura da APAV, também é exposto a conteúdo que pode chocar e reconhece que não é fácil.

“Está comprovado que as pessoas que veem este tipo de conteúdo acabam por sofrer de traumas secundários”, assegura, falando do “efeito traumático” que “visionar situações de violência extrema”, como imagens de guerra, por exemplo, LINK GUERRA pode ter em “quem faz este tipo de trabalho”.

“E são pessoas que fazem, muitas vezes, turnos muito grandes, em que estão sujeitas a ver grandes volumes de informação”, recorda. “E, como já vimos, não é informação nada simpática de se estar a ver”.

O especialista em segurança online e fundador do portal “Miúdos Seguros na Net” Tito de Morais concorda.

“Os moderadores de conteúdos são expostos durante todo o seu tempo de trabalho ao pior dos piores que a Internet tem.”

No entanto, deixa a ressalva aos pais que possam estar, eventualmente, mais preocupados com os conteúdos que os filhos consomem no TikTok: a visão que os moderadores têm do mundo “acaba por ser deturpada”.

“Vão tomar a nuvem por Juno…porque é isso que veem todos os dias. É isso que lhes entra pelos olhos todos os dias, o pior dos piores que a Internet tem para oferecer”, remata.

Prevenir para não criar “zombies emocionais”

Os riscos da exposição a conteúdo negativo com regularidade podem variar consoante o indivíduo. Sem arriscar prognósticos e sem conhecer casos concretos, Ana Isabel Lage Ferreira, da Direção Nacional da Ordem dos Psicólogos, acredita que os moderadores de conteúdos expostos a conteúdo violento com regularidade podem entrar “num estado de anestesia”.

Segundo a psicóloga, “a repetição constante”, diária, pode causar “dessensitização”. Porquê? Porque o organismo se adapta às situações extremas, que se tornam o novo normal.

“O organismo, para lidar com tanta violência, morte, agressão, vai encontrando mecanismos de compensação.”

Quem tem de lidar todos os dias com este tipo de cenários pode, sem se aperceber, entrar num estado de alerta, medo e insegurança o que, por conseguinte, pode afetar a visão que estas pessoas têm da realidade. O mundo passa a ser “inseguro, ameaçador”. “Ele sabe que é real. Ele sabe que são pessoas que estão a fazer aquilo, que aquilo está a acontecer, de facto, algures no mundo”, salienta a especialista.

Perante um cenário de “fragilidade do tecido emocional”, pode acontecer que uma pessoa, como mecanismo de defesa, se torne num “zombie emocional”, em que "nada me afeta, nada me importa, nada me incomoda. Nada me provoca nenhuma reação".

Para além dos problemas a nível psicológico, este tipo de situação também poderá ter impacto na saúde física, nomeadamente no sistema imunitário, cardiovascular, na digestão ou na regulação do sono.

“Há alterações que podem instalar-se de forma mais ou menos intensa”, refere a psicóloga.

Sentido de missão ajuda a lidar com o trabalho

Então, como podem os moderadores de conteúdos contornar isto? “Dar sentido ao meu trabalho”. Fazer isso pode ajudar, acredita a psicóloga, a “diminuir o impacto” do que veem todos os dias. “Isso pode ser um atenuante” e Manuel é exemplo disso.

“Faço bem para a sociedade”, salienta o moderador, que se diz “de consciência tranquila” e “contente” por “conseguir banir” predadores sexuais do TikTok.

“É uma das coisas que me deixa contente: poder ser útil para a sociedade trabalhando no que trabalho. Sinto que tenho um papel, cada vez mais. Tenho a consciência tranquila que estou a cortar tudo o que é nefasto para a sociedade e para as crianças”, remata.