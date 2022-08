Afinal, não é só a primeira-ministra que sabe fazer a festa na Finlândia. Esta sexta-feira, na cidade de Oulu, irá decorrer mais uma final do Campeonato Mundial de 'Air Guitar', naquela que já é a 26.ª edição do concurso.

Segundo o site oficial da competição, as "guerras vão acabar, as alterações climáticas vão parar e todas as coisas más vão desaparecer quando todas as pessoas do mundo fizerem 'air guitar'". Em última instância, o objetivo é promover o humor e boa disposição.