Grifo e milhafre-real libertados no Douro com GPS

Um grifo e um milhafre-real foram devolvidos à natureza esta quarta-feira, no concelho de Freixo de Espada à Cinta, depois de terem sido recuperados no Centro de Recuperação de Animais Silvestres da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.



As duas aves foram libertadas em pleno Parque Natural do Douro internacional, numa colaboração com a Organização não Governamental de ambiente (ONG) Palombar - Conservação da Natureza e do Património Rural.