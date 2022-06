Chapéus (e celebridades) há muitos em Ascot

A pista mais importante do hipismo volta a acolher o jet set britânico. Depois de dois anos de pausa, as corridas de Ascot começaram dia 14 de junho. Cavalos, família real, celebridades britânicas, figuras do jet set e chapéus. O evento que atraí centenas de espetadores tornou-se, mais uma vez, na capital dos acessórios de cabeça. São centenas de chapéus que enchem a paisagem da famosa Ascot Racecourse. Divergem no formato e na cor mas são todos semelhantes na excentricidade. Até alguns membros da família real acompanharam a tradição dos chapéus de Ascot.

14 jun, 2022 - 17:35