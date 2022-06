Primavera Sound. Festivaleiros estão de volta com saudadades da normalidade

O Primavera Sound está de regresso ao Porto, após dois anos de interregno devido à pandemia de covid-19, para "alegria" dos festivaleiros que assumem estar "com enormes saudades de retomar a vida normal" e "sem receio" dos ajuntamentos.

Naquela que é a primeira de três noites de concertos no Parque da Cidade do Porto, mais do que atraídos pela atuação do músico Nike Cave agendada para as 21h20, os festivaleiros vêm pelo "regresso à normalidade e pelo sentimento de liberdade", depois de dois anos "confinados e privados de música, de festas, de amigos e de copos".

Deitada numa rede de descanso a apanhar sol, enquanto lia um livro, Susana Nunez, de 42 anos, contou à Lusa que o regresso do Primavera Sound foi um "alívio" porque as saudades de "ouvir boa música" eram muitas.

E, apesar da pandemia ainda não ter terminado, Susana confidenciou não ter medo algum, porque está vacinada e, além disso, já teve covid-19 duas vezes.