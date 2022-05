Imagens das joias da coroa no novo Museu do Tesouro Real

O Museu do Tesouro Real é inaugurado na quarta-feira, dia 1 de junho, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa. As joias da coroa poderão ser administradas pelo público no dia seguinte. Veja as imagens de um dos acontecimentos do ano na área da cultura.

30 mai, 2022 - 18:33 • Redação. Fotos: António Cotrim/Lusa