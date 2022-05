Borboletas de todas as cores, tamanhos e origens no Zoomarine

O espaço, além de servir de casa para as borboletas, é também um jardim botânico com mais de 120 espécies, cada uma com as suas funções: umas servem para alimentar as lagartas, outras para fazer posturas de ovos, outras ainda para ajudar algumas borboletas ou lagartas a camuflarem-se ou descansarem.

Algumas das borboletas já tiveram ali o seu ciclo completo de vida, mas todas as semanas chegam encomendas dos vários cantos do mundo com mais exemplares, sempre na sua fase de crisálida, explica Vasco Alves.

Segundo o técnico, todas as semanas são fixadas crisálidas no berçário, ou "pupário", onde estão reunidas as condições para que os insetos possam sair do casulo e emergir como borboletas: aqui a humidade é mais alta, atingindo os 80%, mas a temperatura é ligeiramente mais baixa que no exterior.

"Algumas podem levar 22 dias a sair dos casulos, outras sete dias. Aqui o ambiente é ainda mais controlado e a humidade tem de ser mais alta para manter as crisálidas hidratadas", esclarece.