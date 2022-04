Joias do automobilismo e restauros para ver na nova extensão do Museu do Caramulo

"Por um lado, é uma extensão e complementaridade do Museu do Caramulo, mas, por outro lado, é uma abordagem e uma experiência completamente diferente, porque aqui a visita é sempre feita por um guia, não há cordas a separar [as pessoas dos carros]. É uma coisa muito mais imersiva, em que as pessoas se aproximam, fazem perguntas, podem abrir as portas dos automóveis e, no limite, podem até andar nos automóveis, sob marcação", salientou.



Para além da possibilidade de os visitantes experimentarem dar uma volta num automóvel com 100 anos, aqui poderão também presenciar os processos de reparação e conservação dos automóveis.

No Caramulo Experience Center ficarão instaladas as oficinas do Museu, dedicadas à manutenção de carros antigos, que tanto dão respostas às suas próprias necessidades como às de colecionadores privados que querem as suas viaturas tratadas como se fossem "peças de museu", explicou.

"Vão ver "in loco" como é a manutenção, como é a montagem e desmontagem de um automóvel, o que faz com que todos os dias sejam diferentes", salientou Salvador Patrício Gouveia.