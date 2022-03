Arquiteto Francis Keré é primeiro africano a vencer Prémio Pritzker

Segundo o Pritzker, foi a escola primária de Gando, no seu país natal, que cimentou a fundação da ideologia de Kéré, ao “construir uma fonte com e para uma comunidade para preencher uma necessidade essencial e colmatar as desigualdades sociais”.

“Barro indígena foi fortificado com cimento para formar tijolos com massa termal bioclimática, retendo o ar fresco ao mesmo tempo que permitia que o calor escapasse através de um teto de tijolos, resultando em ventilação sem a intervenção mecânica do ar condicionado. O sucesso deste projeto aumentou o corpo estudantil de 120 para 700 alunos”, realçou a organização do prémio.

Kéré desenhou o novo parlamento do Burkina Faso, ainda por construir “nestes tempos incertos”, sendo também o autor da assembleia nacional do Benin, atualmente em construção.