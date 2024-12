Instituições da Igreja alertam: preço das casas está a atirar mais pessoas para a rua

A recuperação de Carlos Nunes só foi possível graças à ação da Cáritas de Setúbal. Para o presidente da instituição, Paulo Cruz, o foco da ajuda tem de ser acabar com a pobreza, e não o perpetuar destas situações. “Sou apologista de que não devemos alimentar a pobreza, mas sim erradicá-la, e este é um testemunho que me agrada muito, o que o Sr. Carlos deu aqui”, porque “prova que é possível”.

À Renascença, Paulo Cruz confirma que houve um “aumento exponencial” das pessoas em situação de sem-abrigo em Setúbal, como prova o número de refeições que a Cáritas diocesana distribui por esta população. “Há três anos dávamos 80 mil refeições, há dois anos 100 mil, o ano passado 135 mil refeições e neste momento já vamos com 142 mil! Só a esta população.”

No concelho de Setúbal estão a apoiar 216 pessoas em situação de sem abrigo, mas no distrito são 482, e o perfil já mudou. “Hoje só 30% das pessoas que apoiamos no concelho de Setúbal é que são do distrito. Os outros 50% são do resto do país e 20% vêm de fora do país.”



A Cáritas não tem camas suficientes para tanta procura e os preços das casas em Setúbal estão a ficar inacessíveis para boa parte da população. É a crise da habitação que está a levar mais pessoas para a rua.

Conta que para além de uma camarata, com 16 camas, nos últimos dois anos conseguiram “triplicar o número de camas, com o projeto protocolado com a Segurança Social de apartamentos partilhados, mas quem paga os apartamentos somos nós”, revela.

“Já temos cinco apartamentos partilhados e cinco de Housing First. No total já temos 43 camas, mas não chega, como é óbvio”. Isto para além das nove camas que também têm para mães e grávidas desprotegidas.

“A especulação imobiliária que existe neste momento não dá para quase nenhum habitante. E o que é que está a acontecer? Está a aparecer os sem abrigo com emprego”. Considera, por isso, fundamental “a Segurança Social, o Estado Central, apostar na prevenção”, para evitar que “pessoas como o senhor Carlos acabem a viver na rua”. Mas, para que tudo funcione, tem de haver disponibilidade dos técnicos. “Não podemos estar fechados, qualquer situação que nos apareça é para trabalhar, seja à meia-noite, seja à uma da manhã”. E é por isso que desde dia 12 de dezembro a Cáritas de Setúbal tem um Serviço de Piquete 24h, para situações de emergência relacionadas com os sem abrigo, com distribuição de sacos cama, chá e café. Para dia 23 de dezembro está a ser preparado um jantar de Natal.