Fotogaleria. A viagem mais longa de Francisco em imagens

Em 12 dias de viagem, Francisco percorreu 33 mil quilómetros naquela que foi a maior viagem do seu pontificado. A viagem mais longa do pontificado, incluiu 44 horas de voo, com paragem em Jacarta (Indonésia), de 3 a 6 de setembro; Port Moresby e Vanimo (Papua-Nova Guiné), de 6 a 9 de setembro; Díli (Timor-Leste), de 9 a 11 de setembro; e Singapura, de 11 a 13 de setembro.

13 set, 2024 - 11:30 • Lara Castro