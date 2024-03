"Um tesouro". Obras em Igreja da Guarda desvendam pinturas do século XV

Depois da arte sacra regressar ao local após as obras de restauro da Igreja, as imagens voltarão a estar escondidas. A intervenção prevê uma solução para que seja possível visualizar as pinturas quando o retábulo regressar ao seu lugar.

As obras na Igreja estão a ser promovidas pela Fundação Família Luzia Esteves Pinheiro, com o objetivo de recuperar o templo "à sua originalidade, recuperando o traço que ela teve na sua origem, na construção das suas diferentes fases", explicou à agência Lusa a presidente, Maria Conceição Raposo.

A intervenção global, orçada em cerca de dois milhões de euros, inclui as obras no interior e no exterior, com a recuperação de um muro lateral destruído nas Invasões Francesas e reabilitação da Torre Sineira.

A descoberta das pinturas foi "uma surpresa" no decurso das obras. "Para nós é um privilégio ver aquilo que durante séculos e séculos não foi visto", salientou a dirigente.

A "vontade" da Fundação é que a Missa de Corpo de Deus em 2025 seja celebrada na Igreja Matriz recuperada.