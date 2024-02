JMJ. Livro sobre Via-Sacra com o Papa é para "ser rezado e contemplado"

“Que seja um livro que me esteja sempre a desinstalar pelo facto de se abrir, de transbordar, que vai para além de si próprio. É um livro para ser rezado e contemplado”, declarou o padre jesuíta João Goulão, esta quarta-feira, à margem do lançamento da obra intitulada “Via-Sacra da JMJ Lisboa 2023”, no Santuário de Cristo Rei, em Almada.

O padre João Goulão, que é também diretor do Centro Universitário Padre António Vieira e que esteve na organização do evento, espera que a recente publicação permita que “todas as comunidades possam ser conduzidas no grande mistério da paixão e morte de Jesus”.

O sacerdote recordou a forma “harmoniosa” como decorreu a Via-Sacra com o Papa Francisco, no Parque Eduardo VII, no dia 4 de agosto de 2023.

“Os textos, as telas, as coreografias e a própria disposição do palco foram uma ajuda para este percurso. Foi acontecendo tudo gradualmente, até que houve um silêncio brutal. As pessoas foram entrando no mistério da paixão, numa história de amor de Deus connosco”, salientou.