Santo António. Veja as imagens de uma das procissões mais antigas de Lisboa

Realizou-se esta terça-feira mais uma procissão de Santo António, uma das mais antigas procissões da capital.

A procissão honra Fernando Martins Bulhão (ou Bulhões), nasceu em Lisboa por volta do ano de 1191 e foi imortalizado com o nome de Santo António – hoje é o padrinho das marchas de Lisboa.

Não é claro o ano em que começou esta procissão, sabe-se apenas que partia do Convento dos Franciscanos (onde hoje se encontra a Faculdade de Belas Artes, no Chiado). Foi interrompida, com a extinção das ordens religiosas, e retomou a partir do Mosteiro de São Vicente de Fora, onde Santo António estudou durante dois anos. Só em 1952 é que a procissão começou a sair da Igreja de Santo António.

Veja algumas das imagens da procissão deste ano.