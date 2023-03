Lisboa. Chuva atrasou, mas não impede a tradicional procissão do Senhor dos Passos

Apesar do mau tempo, a procissão do Senhor dos Passos regressou às ruas de Lisboa este domingo. O cortejo partiu da Igreja de São Roque, no Bairro Alto, e segue pela Baixa, até à Igreja da Graça. Veja as imagens da procissão.

05 mar, 2023 - 16:21 • Ângela Roque (texto) , Sandra Afonso (fotos) com Redação