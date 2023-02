"Estive 22 anos em silêncio. Sentia-me culpada, passei muitas noites a chorar”

Que tipo de reparação é que poderia ajudá-la?

Não sei muito bem. Acho que o mínimo que se pode fazer pelas vítimas é prestar-lhes apoio psicológico. É colocar ao [seu] dispor alguém que se preste a escutá-las, a entendê-las e a validar os seus sentimentos. Acho que isso é muito importante.

Acredito que, tal como eu, a maioria das vítimas nunca contou a ninguém

A psicoterapia que faz neste momento tem algum contributo externo ou é paga à sua custa?

Paguei até há bem pouco tempo sempre tudo à minha custa, durante três anos. Neste momento, a diocese ofereceu-se para pagar um x de consultas.

Tem havido já vários pedidos de perdão por parte da hierarquia da Igreja em Portugal. Como é que os vai sentindo?

Sinceramente, não é coisa que a mim me diga muito. Importante mesmo é pedirem desculpa à própria pessoa e fazerem alguma coisa em relação à pessoa acusada, isso sim. Isso para mim é válido. Agora, vir para a comunicação social, seja o que for, como pedidos de desculpa, a mim sinceramente não me diz nada.

Contou que esteve muito tempo em silêncio. 22 anos. Há um silêncio à volta deste tema. Na sua opinião, o que explica que em Portugal, ao contrário de outros países, não haja uma associação de vítima ou outra manifestação mais visível da sua voz?

Portugal é ainda muito profundamente católico, e por isso é difícil às próprias vítimas lidarem com isto, porque a própria Igreja, [enquanto] instituição continua a ter bastante poder. Acho que as pessoas têm medo. Têm medo não só de denunciar, de se manifestar, mas têm medo também, muitas vezes, daquilo que [a denúncia] poderá fazer à sua própria vida. Acredito que, tal como eu, a maioria das vítimas nunca contou a ninguém. Os esposos não sabem, os filhos não sabem, os amigos não sabem, a família não sabe. Não é fácil para um esposo ou uma esposa perceber que estamos há tantos anos casados e nunca souberam desta situação. As relações familiares, matrimoniais são profundamente abaladas.

Que impacto é que o abuso foi tendo, ao longo do início da sua vida adulta, nas suas relações, namoros?

Teve uma influência muito grande, porque, como deixei de confiar nas pessoas, isso não me permitiu ser completamente honesta com aqueles que me rodeavam, com as pessoas mais próximas de mim, com as minhas relações de namoro e até de casamento. O meu marido só soube quando fui fazer a denúncia. E então as nossas relações são um bocado alteradas, porque não são genuinamente verdadeiras. Há ali um pormenor que falta, que para eles é um pormenor extremamente importante, e que para nós um pormenor que queremos profundamente esquecer. E depois, na entrega de uma relação isso então afeta muito.

Teve momentos de depressão ao longo deste período?

Só depois da denúncia.

Aí já com acompanhamento da psicoterapia?

Sim.

Como é que está hoje?

Estou em reconstrução.

Continua a rezar todos os dias?

Sim.

E a ir à missa?

Sim. [Mas] nem sempre. Tem alturas em que me custa mais.

Deus continua a ocupar um lugar importante?

Muito importante.

O que pode dizer a outras pessoas que tenham sido vítimas e que, tal como a Alexandra, tenham silenciado o abuso durante décadas?

Acho que é importante que cada uma encontre alguém em quem possa confiar. Temos o direito de não viver sozinhos com este assunto, de poder partilhá-lo e encontrar alguém que nos acolha. Não é que nos entenda, mas que nos aceite e que nos estime com a nossa história. E sobretudo que as pessoas a quem contem [o que aconteceu] não lhes façam certas questões que magoam, como por exemplo: “Porquê agora?” “Porquê passado tanto tempo?”, “Esquece isso, isso já lá vai”. Estas dão das piores coisas que se pode dizer a uma vítima, porque para nós é como se continuasse a acontecer hoje. E se não dissemos há mais tempo, foi porque não conseguimos. Então, há que acolher esta não capacidade de partilha, de aceitar e não julgar. Estar ali.

Se foi vítima de abuso ou conhece quem possa ter sido, não está sozinho e há vários organismos de apoio às vítimas a que pode recorrer:

- Dar Voz ao Silêncio, apoio profissional e sigiloso da equipa da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Portuguesa.

Telefone: 917 110 000 | E-mail geral@darvozaosilencio.org

- Serviço de Escuta dos Jesuítas, um “espaço seguro destinado a acolher, escutar e apoiar pessoas que possam ter sido vítimas de abusos sexuais nas instituições da Companhia de Jesus.

Telefone: 217 543 (2ª a 6ª, das 9h30 às 18h) | E-mail: escutar@jesuitas.pt | Morada: Estrada da Torre, 26, 1750-296 Lisboa

- Rede Care, projeto da APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que “apoia crianças e jovens vítimas de violência sexual de forma especializada, bem como as suas famílias e amigos/as”.

Com presença em Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Setúbal, Santarém, Algarve, Alentejo, Madeira e Açores.

Telefone: 22 550 29 57 | Linha gratuita de Apoio à Vítima: 116 006 | E-mail: care@apav.pt

Para apoiar organizações católicas que trabalham com crianças:

- Projeto Cuidar, do CEPCEP, Centro de Estudos da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica

Se pretende partilhar o seu caso com a Renascença, pode contactar-nos de forma sigilosa, através do email: partilha@rr.pt