As vítimas de abuso não se sentem humanas, não se sentem íntegras

E nos abusos?

Nas situações de abuso, nomeadamente antes dos 10 anos, a criança pensa: “Se isto me aconteceu, eu sou parte envolvida nisto, a culpa é minha”. Nos mais crescidos, muitas vezes tem a ver com aquilo que lhes é dito pelo abusador que procura também fazer daquela uma situação especial, quase como se criança ou o jovem tivesse sido escolhido para aquilo. O abusador não trata o abuso como sendo uma coisa má. Trata o abuso como sendo uma coisa que é possível, que pode acontecer entre as pessoas.

Numa relação de quase predileção?

Sim, pode muitas vezes ser isso. Tu és especial e por isso isto pode acontecer contigo. Por outro lado, essa predileção é usada para manter o segredo. Isto é uma coisa muito especial que acontece entre nós e não podes falar disso com ninguém.

A ideação e as tentativas de suicídio, ou mesmo os comportamentos auto lesivos, são cerca de três vezes mais comuns em vítimas de abuso

Falava há pouco num impacto muito profundo para a vítima. Pode explicar melhor?

É impossível apagar da vida de alguém uma situação de abuso sexual na infância. São danos muito profundos, que começam, desde logo, na imagem que a pessoa tem de si, na forma como se vê. Há esta culpa, esta vergonha de que falávamos, e muitas vezes até um certo nojo sobre si e sobre o seu corpo. Na maior parte das vezes, há uma tentativa de isolamento muito grande, quase como se a pessoa quisesse construir um muro à sua volta, no sentido de não ser vista, não ser notada. Tem dificuldades muito sérias no estabelecimento de relações interpessoais de qualquer género, nomeadamente nas mais íntimas, de namoro, etc.

Porquê?

A confiança é um pilar central na vida do ser humano. Somos seres sociais, nascemos para nos relacionarmos com os outros e para confiarmos. Numa situação de abuso, o pilar central que fica abalado é da confiança, nomeadamente nas situações em que o abusador é alguém em quem a vítima confiava. Se alguém em quem confiavam lhes fez este mal, a confiança na humanidade fica, de alguma forma, para sempre abalada. Como podem depois voltar a confiar em alguém? A isto associam-se as dificuldades de intimidade, de relação. E com isso vem o isolamento e a tristeza. Surgem perturbações depressivas e de ansiedade. Muitas vítimas referem sentir-se desconectadas de si mesmas. Vivem quase como se fossem espectadoras da própria vida. Não se sentem humanas, não se sentem íntegras.

Pode dizer-se que o abuso lhes rouba a possibilidade de serem pessoas inteiras, de tirarem partido do seu potencial.

Absolutamente. Enquanto não há lugar a sarar as feridas, e sabemos que a revelação destas situações acontece, muitas vezes, décadas mais tarde, a pessoa não teve a possibilidade de ser aquilo que poderia ser. Muitas vítimas dizem: "Não houve dia da minha vida em que não pensasse no que aconteceu". "Não houve dia em que eu não me lembrasse da cara daquela pessoa." "Não houve dia em que não recordasse o que senti”.

Muitas vezes, as vítimas referem que viveram anos na sombra. Na sombra porque queriam esconder-se e não queriam que ninguém soubesse o que tinha acontecido. Na sombra pela falta de luz que a sua vida teve durante anos, pela falta de sentido e de significado. Sabemos também que a ideação e as tentativas de suicídio, ou mesmo os comportamentos auto lesivos, que podem passar por cortes no corpo ou outros danos sobre si, são cerca de três vezes mais comuns em vítimas de abuso na infância do que na população em geral. Isto é uma evidência muito clara do sofrimento que atravessam.

Há um ponto fundamental na recuperação destas pessoas. O que é que aconteceu quando tentaram falar?