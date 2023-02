Igreja "deve favorecer um observatório" que permita acompanhar o problema dos abusos

A Igreja Católica deve favorecer a criação de um observatório organizado que permita acompanhar o problema dos abusos sexuais no seu seio. É o que defende o antropólogo Alfredo Teixeira, lembrando que "a missão da própria Igreja Católica é trazer essa urgência para a sociedade".

O investigador da Universidade Católica Portuguesa é um dos autores do livro "Uma Anatomia do Poder Eclesiástico", lançado no ano passado pela editora da Universidade Católica Portuguesa, que reúne sete estudos a propósito da questão dos abusos sexuais na Igreja Católica. Alfredo Teixeira assina um capítulo, intitulado “Instituição, abusos e vítimas: crítica da razão institucional".





No livro "Uma Anatomia do Poder Eclesiástico", cita uma frase do teólogo checo Tomáš Halík sobre os abusos na Igreja Católica - "não se trata de casos individuais, mas de uma doença perigosa que afeta todo o sistema". Em que medida é que os abusos sexuais de menores na Igreja são uma doença do sistema?

Em conversa com a, o antropólogo assume que os abusos na Igreja são "sistémicos" e “põem em evidência problemas estruturais" da instituição. E sublinha que, para mitigar o problema, a Igreja precisa de uma "reforma interna", que pode passar por repensar o modelo de formação nos seminários, os contextos de socialização dos padres e o celibato.

Eu diria que há dois sintomas que nos permitem falar dessa maneira. A extensão geográfica - é um problema que não está circunscrito a um determinado país, diocese ou organização - encontra evidências numa geografia muito, muito ampla.

Mas também a extensão no tempo, porque em todas estas investigações percebemos que os casos recuam até um período bastante largo no tempo. O que quer dizer, obviamente, que tem que ser considerado como algo de sistémico.

Aliás, o Papa Francisco, eu diria, tem um nome para esta "doença do sistema", como lhe chamou Tomáš Halík, que é o termo "Clericalismo".

A extensão do problema nestas duas dimensões conduz a que própria Igreja tenha consciência de que necessita de uma reforma interna para poder prevenir estas situações.

Desvaloriza-se este tema, diz-se que há muitos abusos na Igreja como há noutros setores da sociedade. Para si podemos comparar este fenómeno com os abusos no desporto ou noutras áreas? Ou há um problema mais grave na Igreja?

Penso que a sociedade espera que uma instituição religiosa tenha a capacidade de prevenir e acompanhar situações destas com outros recursos.

Por outro lado, o tipo de relação que se estabelece neste contexto de vivência religiosa tem, obviamente, características diferentes de outros contextos. A invisibilidade das vítimas no contexto das instituições da Igreja Católica e o comportamento de ocultação do abuso acaba por tornar este fenómeno bastante mais grave.

No fundo, aquilo que, noutros contextos, é visto do ponto de vista do abuso de menores, no contexto das instituições da Igreja Católica, há uma dimensão de abuso espiritual, porque estas pessoas estavam, na maior parte dos casos, num contexto de autoridade e cuidado pastoral.

Portanto, eu diria que o abuso do ponto de vista social, do ponto de vista simbólico, tem claramente um impacto maior.

No seu capítulo escreve sobre a "cultura do silêncio" na Igreja como perpetuadora dos comportamentos. Mas considera que esta cultura pode também, ela própria, levar ao abuso? As vítimas são, de uma forma geral, incómodas para as instituições, porque a vítima põe a nu a disfuncionalidade de uma instituição.

Portanto, quando observamos a história das instituições, de uma forma geral, vemos que elas tendem a tornar as vítimas invisíveis, porque de alguma forma a evidência de que há vítimas põe em causa a credibilidade da própria instituição.

Portanto, aquilo que se esperaria é que uma instituição como a Igreja Católica tivesse meios para superar aquilo que eu chamaria "doença das instituições", porque eu diria que até, na sua memória, a Igreja transporta no centro da sua mensagem o cuidado da vítima.

Portanto, nesse sentido, um sistema que de alguma maneira promove esta ocultação pode de alguma maneira ser um sistema facilitador do abuso. Obviamente que, na medida em que uma instituição protege o abusador, de alguma maneira, cria um terreno de facilitação do próprio abuso. Isso parece-me claro.

Qual é o papel dos seminários em tudo isto? No livro, fala de uma instituição total que pode dar pouco espaço a consciência crítica.

Sim. Esse é um problema que, de facto, eu gostaria que fosse estudado melhor. Os seminários não têm sido objeto de estudo, no ponto de vista de diferentes saberes, diferentes ciências, e eu acho que valia a pena.

É claro que nós percebemos que grande parte destes abusos que têm sido identificados correspondem, muitas vezes, a uma geração de pessoas que foi formada num outro seminário que não é este que hoje existe.



Em todo o caso, há uma estrutura formativa e educacional, que reproduz um certo modelo que, mesmo com características diferentes hoje, não deixa de ter alguma proximidade àquilo que se fez no passado.

Este modelo de um seminário que aparece como muito totalizante - um projeto de formação que parece incluir poucos intervenientes, muito centrado num modelo fechado, de separação a vários níveis, separação com a família, separação com os pares - na maior parte dos casos, com os jovens da mesma idade.

Isto não pode deixar de ser pensado como um fator importante a considerar, não no sentido em que este modelo de formação seja automaticamente produtor de abusadores - penso que isso seria completamente excessivo - mas pensar que porventura pode ser um modelo algo frágil para acompanhar jovens adultos que tenham fragilidades deste ponto de vista e que possam facilmente encontrar-se numa situação de comportamento desviante no futuro.

Eu diria que um modelo de formação que pudesse ser um pouco mais aberto, mais destotalizado, com a participação de mulheres, por exemplo, com um forte investimento na relação com os pares, com os outros jovens que têm outras experiências sociais, contribuiria para uma forte socialização e não para um programa de formação que, às vezes, parece ser essencialmente dessocializante. Um programa que visa separar as pessoas para as formar e porventura não assegura depois o acompanhamento devido na sua reinserção no mundo, neste caso, nas atividades pastorais futuras que o jovem presbítero irá exercer.

Esse é um problema que também identifica: o depois do seminário. Porque se no seminário há uma vida comunitária, muitas vezes depois os padres vão para uma paróquia e vivem sozinhos, isolados. Isso pode ser também um problema?

Sim, eu diria que aí sim, temos já alguns resultados interessantes de estudos que têm sido feitos sobre a iniciação da vida ativa dos jovens padres. Há alguns estudos que merecem credibilidade, feitos em contextos de investigação controlada e criticada.

Nesses estudos surge como evidente que há um número razoável de jovens padres que sente muitas dificuldades nessa transição. E que, em muitos casos, vivem de novo uma situação de dessocialização.

Por um lado, não encontram uma forte relação com o seu próprio bispo, que aparece como uma autoridade bastante distante, com poucos canais de comunicação.



Por outro lado, mesmo que o padre, nas suas funções pastorais, esteja num plano de múltiplas relações com outros cristãos, nem sempre estabelece um nível de confiança que permita construir uma rede de solidariedade, uma rede de cumplicidades que acompanha a vida da pessoa.

E nós sabemos - a psicologia social em particular tem-no demonstrado - que, quando alguém está bastante desafetado das redes que apoiam os nossos quotidianos, a sua vida pode desorganizar-se socialmente.

E, de facto, o abuso não deixa de ser, para além de outros fatores psíquicos, uma clara desorganização do próprio comportamento social do indivíduo.

Porque as redes de proximidade das pessoas têm também uma dimensão de censura, uma dimensão coerciva de vigilância sobre o comportamento das pessoas.



Na medida em que alguém que, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista social, pode ter tendência para este comportamento desviante, na medida em que estiver menos afetado por essas redes que acompanham as nossas vidas nos nossos quotidianos, obviamente que se esse desvio se pode pronunciar muito mais.

Em relação ao celibato, sei que é um bocadinho difícil estabelecer uma causalidade entre celibato e abusos e há muitas visões díspares sobre isto. Mas o celibato obrigatório não pode levar também ao tal clero "socialmente desorganizado"? Poderia ser uma porta para resolver este problema, torná-lo não obrigatório?

Eu penso que esse é mais um dos fatores que tem que ser visto a partir de diferentes pontos de vista. O problema do celibato associado ao ministério ordenado na Igreja Católica é um problema mais amplo e que diz respeito à forma como a própria Igreja Católica quer pensar esse ministério.

Outra coisa é agora pensarmos o que é que o celibato, como experiência psíquica e social, pode conter como risco de existência, de forma específica. Porque nós vivemos num contexto social e a partir das condições em que vivemos, há problemas e riscos específicos. Quando o celibato é visto numa lógica simbólica de separação, de uma identidade que, de alguma forma, se auto-compreende como identidade separada, sacralizada no sentido estrito do termo, eu creio que, do ponto de vista psíquico e social, isso pode conduzir à tal dessocialização de que eu falava, a tal desorganização dos comportamentos sociais.



Mais uma vez, não como automatismo, mas em circunstâncias em que essas dimensões pessoais possam, de facto, encontrar-se fragilizadas por muitas outras razões.

Nesse sentido, quando se pensa o problema do celibato, ele não pode ser isolado apenas a partir de um ângulo, julgo que este ângulo também deve ser considerado.

Se a Igreja Católica persiste neste modelo de enquadramento da vida, em particular dos presbíteros, terá de acompanhar esta condição de vida compreendendo que esse modelo, ele próprio pode, em determinadas circunstâncias, ser um fator a considerar no âmbito deste problema que vivemos.