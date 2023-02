Como os Papas lidaram com os abusos sexuais na Igreja

Bento XVI sintetiza, assim, os três níveis de ação que viria a desenvolver no seu pontificado: o primeiro é o da justiça. “Excluiremos rigorosamente os pedófilos do ministério sagrado: é absolutamente incompatível e quem é realmente culpado de ser pedófilo não pode ser sacerdote. A este primeiro nível podemos fazer justiça e ajudar as vítimas, que estão profundamente provadas”. Depois, há o nível pastoral. “As vítimas terão necessidade de se curar, de ajuda, assistência e reconciliação. Este é um grande compromisso pastoral e sei que os Bispos e os sacerdotes e todos os católicos nos Estados Unidos farão o possível para ajudar, assistir, curar”, acrescenta.

Com efeito, o Papa ordenou várias inspeções nos seminários, para assegurar aos seminaristas uma profunda formação espiritual, humana e intelectual. “Só pessoas sadias poderão ser admitidas ao sacerdócio e só pessoas com uma profunda vida pessoal em Cristo e que tenham também uma profunda vida sacramental”, afirmou defendendo a necessidade de “um discernimento muito severo, pois é mais importante ter bons sacerdotes do que ter muitos”. E por fim, o terceiro nível: “poder fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para sarar estas feridas.”

Dois anos depois, a questão dos abusos atinge gravemente a Irlanda. Em março de 2010, o Papa escreve uma Carta aos católicos do país, lida publicamente em todas as paróquias. Bento XVI reconhece que houve erros graves na forma como os bispos lidaram com as alegações de pedofilia. E diz que os culpados dos abusos "devem responder perante a Deus e perante os tribunais, pelas ações pecadoras e criminais que cometeram".

Manifestando uma grande tristeza pelos casos de abuso que continuam a revelar-se, Bento XVI aborda, de novo o assunto com os jornalistas, em 2010, a caminho de Lisboa, “os ataques ao Papa e à Igreja vêm não só de fora, mas que os sofrimentos da Igreja vêm justamente do interior da Igreja, do pecado que existe na Igreja” e, meses depois, na viagem em direcção à Escócia. “É difícil compreender como esta perversão do ministério sacerdotal tenha sido possível. É triste também que a autoridade da Igreja não tenha sido suficientemente vigilante nem rápida, decidida, em tomar as medidas necessárias. Por tudo isto estamos num momento de penitência, de humildade, e de renovada sinceridade, como escrevi aos bispos irlandeses”, refere. E, neste contexto, o Papa volta a sublinhar três aspectos. O primeiro é “como podemos reparar e o que podemos fazer para ajudar estas pessoas a superar o trauma, a reencontrar a vida, a voltar também a ter confiança na mensagem de Cristo.”

O segundo aspecto, é o problema das pessoas culpadas: “a justa pena é excluí-las de qualquer possibilidade de contacto com os jovens, porque sabemos que se trata de uma doença e a livre vontade não funciona onde há esta doença”, disse Bento XVI. E o terceiro aspecto é “a prevenção na educação, na escolha dos candidatos para o sacerdócio: estar muito atentos para que, segundo as possibilidades humanas, sejam excluídos casos futuros”.

Em 2012, os episcopados de todo o mundo foram convidados a adoptar um conjunto de diretivas, a partir do Código de Direito Canónico que definia duras sanções contra um clérigo que abuse sexualmente de menores, que podem chegar à suspensão do exercício do sacerdócio e à demissão do estado clerical.

A “dor e vergonha” de Francisco

O Papa Francisco herdou este pesado dossier do pontificado anterior. Em março de 2014, cria a Comissão para a Tutela de Menores e, em agosto desse mesmo ano, escreve uma carta aos fiéis do mundo inteiro após ser divulgado um relatório onde se refere a existência de “pelo menos 1.000 sobreviventes, vítimas de abuso sexual, de poder e de consciência, nas mãos de sacerdotes durante, aproximadamente, setenta anos”.

Na viagem aos Estados Unidos da América, em setembro de 2015, Francisco encontrou-se em privado com três mulheres e dois homens, vítimas de abusos sexuais. O Papa confessou “vergonha” por ver que “pessoas que tinham a seu cargo o cuidado terno desses pequenos os tenham violado e causado danos profundos”, E acrescentou: “Lamento-o profundamente. Deus chora”.

Francisco afirmou que os “crimes e pecados de abusos sexuais a menores não podem ser mantidos em segredo durante mais tempo”. E comprometeu-se a uma “zelosa vigilância” da Igreja Católica “para proteger os menores”. E acrescentou: "Comprometo-me a seguir o caminho da verdade, onde quer que possa levar. O clero e os bispos terão que prestar contas das duas ações, quando abusarem ou não protegerem os menores”.

Em 2016 o Papa reafirma a política de ‘tolerância zero’ na Igreja Católica para casos de abuso sexuais e critica os bispos que ignoram ou encobrem estas situações. “Um bispo que muda de paróquia um sacerdote quando se reconhece um caso de pedofilia é um inconsciente e a melhor coisa que pode fazer é apresentar a renúncia. Está claro?”, disse aos jornalistas, no regresso a Roma, durante o voo a partir da Ciudad Juárez, onde concluiu a sua visita ao México.

Em agosto de 2018, Francisco publica uma nova Carta, numa altura em que voltam a surgir centenas de casos de abuso sexual no seio da Igreja Católica e o seu encobrimento, nos EUA, na Irlanda, no Chile e Austrália. "Com vergonha e arrependimento, reconhecemos, como comunidade eclesiástica, que não estivemos onde devíamos ter estado, que não agimos de forma atempada, percebendo a magnitude e a gravidade dos danos causados a tantas vidas”, escreve o Papa.