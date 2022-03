Fátima. Milhares assistiram à consagração da Rússia e Ucrânia a Maria

Da Capelinha das Aparições para o mundo, multidão associou-se ao apelo ao fim da guerra. Cerimónia em ligação com o Vaticano contou com a presença do cardeal Konrad Krajewski, o enviado do Papa Francisco que esteve recentemente na Ucrânia.

25 mar, 2022 - 19:10 • Lusa