O risco do aborto, a prisão de Putin e o não a Cunhal. As entrelinhas de uma entrevista a três

Quando as espigas de centeio balançam com a força do vento, comportam-se de maneira igual? No campo, ao longe, o movimento parece sincronizado, mas à distância de um palmo veem-se as diferenças de cada dança. Carlos Carvalhas, Jerónimo de Sousa, Paulo Raimundo, são todos comunistas. Todos são ortodoxos. E todos, em algum momento, foram chamados de secretário-geral pelos militantes do seu partido.

Lado a lado, na entrevista exclusiva à Renascença que antecipa o XXII Congresso do PCP, é possível ver os diferentes tons que os separam, e que marcam a individualidade, num partido que preza o coletivo.

Paulo Raimundo não cai em armadilhas passadas, com respostas que não comprometem o partido nem o politicamente correto, Jerónimo de Sousa mantém-se defensor da presença nas ruas, ou não fosse ele o secretário-geral que desceu dos palanques para quebrar o gelo do cargo, e Carlos Carvalhas mantém o perfil do economista, intelectual, guardião da pureza do comunismo.

Falam a uma só voz, complementam-se e corrigem-se. Em 11 blocos, aqui fica o essencial da entrevista dos três líderes comunistas.