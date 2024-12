O PCP de Carvalhas, Jerónimo e Raimundo. Do 25 de novembro à expulsão dos críticos, da queda eleitoral à “preocupação” com as autárquicas

Quando exigem aumentos, por exemplo, para Função Pública conseguem, dentro do Partido, fazer esses aumentos também que exigem aos governantes?

Jerónimo de Sousa - É uma evidência que nós temos de ter a capacidade de resposta com as despesas correntes, com receitas. No meu caso concreto, fui deputado muitos anos e chegou o momento de me reformar. Como sabem, há uma subvenção para quem esteja nessa situação. Fiz aquilo que naturalmente deveria ser feito, o Estado pagou-me, eu tirei a parte do meu salário e o resto vai para o meu partido.

Na eventualidade de o PCP ficar sem representação parlamentar e sem recursos financeiros, sem esta subvenção de que estávamos aqui a falar, do que é que sobrevive o PCP?

Carlos Carvalhas - Coitado do Partido Comunista Português, que conseguiu atravessar os 48 anos de repressão fascista de um governo fascista. O único que se manteve na resistência foi o Partido Comunista Português. Devemos raciocinar sempre assim: Há o partido de votantes e há o partido de militantes. Como força organizada nos trabalhadores, nós somos hoje uma grande força, não sei até se não seremos a primeira força organizada. Quanto mais força tivermos nos trabalhadores e força organizada, mais facilidade temos. Essa questão não se vai colocar, mas nós continuaremos sempre, porque há uma necessidade da existência de um partido com as características que tem o Partido Comunista Português.

As eleições em si não são uma preocupação para o PCP? Os resultados eleitorais?

Carlos Carvalhas – São, os resultados eleitorais são uma preocupação. E devemos fazer tudo para aumentar a nossa votação. Quanto melhores resultados tivermos maior é a nossa força junto dos trabalhadores, organizadamente. Mas pensar-se que, por falta de representação institucional, o Partido Comunista Português desapareceria… creio que não vai desaparecer, porque é uma necessidade absoluta. Os trabalhadores e o povo precisam de um partido como este para continuar a luta. E se os ventos soprassem muito mal, fiquem sabendo que, certamente, a única força que se aguentaria e continuaria a fazer frente era o Partido Comunista Português.

Paulo Raimundo - Ainda sobre as subvenções. As receitas próprias do PCP, aquilo que faz a nossa vida andar todos os dias, no fundamental, são cerca de 90%. Estou a dizer isto por causa da associação que fez sobre eventuais perdas de receita institucional e o desaparecimento do partido. Ao contrário de outros partidos, cuja receita própria no fundamental assenta nas subvenções estatais, 90% do dinheiro do partido é receita própria.