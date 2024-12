Uma ida ao parlatório. Graças e desgraças de três líderes do PCP

Agora, neste dezembro de 2024, Carvalhas, Jerónimo e Raimundo recordam o momento histórico durante um encontro inédito: os três homens, todos secretários-gerais do PCP em diferentes ocasiões, dão uma entrevista conjunta à Renascença no Forte de Peniche, em vésperas do congresso comunista, para falar do partido, dos desafios políticos e do futuro.

A gaivota angustiada e o jornalista desmaiado

A visita passa pelo parlatório, um lugar que devia dar aos presos políticos o conforto de estarem com as famílias. Não dava. Os encontros eram tensos, cada preso tinha um guarda nas suas costas, e todos tinham de falar muito alto para que não houvesse o risco de serem passadas mensagens desfavoráveis ao regime de Oliveira Salazar.

Hoje, o ambiente é outro e sentados nos mesmos bancos usados pelos presos políticos, os três comunistas recordam peripécias da vida política.

Raimundo estava numa campanha das europeias quando aconteceu o momento que elegeu como mais caricato. “Estava a falar, entusiasmado, no Cais de Gaia e tudo à minha frente começa a rir. Por trás de mim está o João Oliveira, candidato, e há uma gaivota que passou por cima de nós e decidiu libertar toda a sua angústia em cima do João Oliveira”, relembra. “Eu ia intervir, mobilizar as massas, e as massas a rirem-se do João Oliveira, coitado, que se estava a limpar.”