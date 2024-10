Há seis meses, eram ministros. Hoje, são consultores, académicos e deputados

Os resistentes

À cabeça dos resistentes no Parlamento está, é evidente, Pedro Nuno Santos, atual secretário-geral do PS. O ex-ministro das Infraestruturas – que experimentou o comentário político durante umas poucas semanas, em 2023, na “SIC” – lidera a oposição a Montenegro.

Mariana Vieira da Silva, ex-ministra da Presidência, além de deputada e presidente do grupo parlamentar do PS, dá um toque no comentário político – inclusive na Renascença, onde faz parte do painel do programa Casa Comum. (Na rede social X, a socióloga e ex-nadadora leva uma vida paralela enquanto fã do Sporting.)

Fernando Medina, ex-ministro das Finanças (e “delfim” de António Costa), regressou à bancada do PS – após uma ausência de mais de dez anos. É quadro da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP). Nos últimos meses, já foi obrigado – em vários momentos - a defender o legado financeiro que deixou.

José Luís Carneiro continua no ativo. Integrou as listas e foi eleito deputado por Braga – em regime de exclusividade até ao final do passado mês de setembro. O ex-ministro da Administração Interna tem assento no programa de comentário político “A Bússola” na “CNN”.

Segundo o “ECO”, Carneiro pretende voltar à vida académica nos próximos tempos - foi professor na Universidade Lusíada e no Instituto de Ciências da Informação e Administração, em Aveiro, entre 1995 e 2005 – e completar o seu doutoramento em Ciência Política.

Ana Catarina Mendes e Marta Temido emigraram – mas prosseguem na vida política. Ambas são agora eurodeputadas no Parlamento Europeu.

A ex-ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, entre abril e maio, ainda desempenhou funções como deputada na Assembleia da República – casa que frequenta desde 1995. Em junho, foi eleita vice-presidente dos Socialistas e Democratas (S&D) no Parlamento Europeu (PE).

Já a antiga ministra da Saúde não integrou as listas do PS nas legislativas. Mas, pouco depois, foi escolhida por Pedro Nuno Santos para cabeça-de-lista nas Europeias. É possível, ainda assim, que a estadia fora do país seja curta: o nome de Temido tem sido equacionado como possível candidata à câmara de Lisboa no próximo ano. Em entrevista à Renascença, em junho, a socialista não descartou esse cenário.

Manuel Pizarro, que herdou a pasta de Marta Temido, em setembro de 2022, voltou ao Parlamento – que já havia frequentado entre 2005 e 2013. Acontece que, também para este socialista, a passagem pelo Rato pode ser curta. O ex-ministro da Saúde é um dos putativos candidatos à Câmara do Porto em 2025.

Ana Mendes Godinho, depois de quase uma década no Governo, em diferentes funções, optou por não voltar (até ao momento) à sua vida na Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT). Porquê? Faltava-lhe desempenhar “uma dimensão da vida democrática”, disse ao “Público”. A ex-ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social foi eleita deputada pelo círculo da Guarda.

Marina Gonçalves continua com o foco no problema da habitação. Desta feita, enquanto deputada. A ex-ministra da Habitação – jurista de profissão – é próxima de Pedro Nuno Santos, ganhou espaço dentro do PS e tornou-se uma das figuras da nova direção.

Ana Abrunhosa, após quatro anos enquanto governante, ficou como deputada. A ex-ministra da Coesão Territorial é docente da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra desde 1995. Se pretende voltar à academia, é ainda uma incógnita.