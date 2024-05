Um em cada três membros do Governo é formado em Direito. Isso é bom, mau ou indiferente?

“Primeiro, o facto de Portugal ter um Estado burocrático, omnipresente que, até certo ponto, continua a ser autocrático, apesar de não autoritário nos últimos 50 anos”, começa por dizer.

Por que há menos cientistas?

O professor de Direito diz ainda que “há uma excessiva obsessão com as leis e com aquilo que é legislar, e isso leva, obviamente, com que haja necessidades de juristas de forma desproporcional no mundo político”.

E parte daqui para a comparação com os cientistas que Nuno Garoupa afirma estarem em número reduzido na política. Isso acontece, segundo este especialista, porque a “carreira política, o exercício de cargos políticos, não traz nenhuma vantagem pessoal a um cientista, pelo contrário, prejudica a sua carreira”.

“Isso não é verdade para os juristas, porque estes vivem num mundo de leis em que eles próprios as fazem pelo Estado, fazem negócios com o Estado, têm inter-relações com o Estado, isto para não falar do lobby. E obviamente que traz vantagens para os juristas, portanto, é normal que haja muito mais juristas do que cientistas envolvidos na vida pública”, concretiza.