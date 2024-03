Eleitores do Chega "não são tolos", sabem que o partido "tem posições racistas"

Um voto não é um bingo. Não é preciso ser subscritor da medida X, da ideia Y e desejar combater a corrupção pela via Z, para que, no momento de ir às urnas, um cidadão decida apoiar um partido. A realidade política é mais fluída do que isso, e os programas eleitorais são escritos ao gosto de mais do que um freguês.

Agora, um eleitor é um cidadão responsável, alguém que faz escolhas de forma consciente. É essa a premissa do voto em democracia. Se vota num partido por protesto, porque o líder diz-as-coisas-como-elas-são, ou devido à medida X, está, implicitamente, a tolerar (ou ignorar) as restantes ideias do programa.

É um desafio, portanto, interpretar o último resultado eleitoral do Chega – partido anti-imigração e com um histórico de acusações de racismo e xenofobia – sem fazer generalizações.

De onde vieram os 1.169.836 votos do partido de André Ventura? Quem são estes eleitores? E em que acreditam? De momento, há poucas respostas. Acontece que, ainda na noite eleitoral de 10 de março, o secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, apressou-se a excluir uma.

“Não há 18% votantes racistas ou xenófobos em Portugal, mas há muitos portugueses zangados que sentem que não têm tido representação", disse.

Factualmente, as palavras de Pedro Nuno Santos não têm sustento, sublinham três especialistas ouvidos pela Renascença. Na realidade, há estudos que apontam no sentido oposto.

A posição do líder do PS e dos restantes líderes políticos, tanto à esquerda como à direita, que alinharam na narrativa de Pedro Nuno Santos, é “condescendente” para com o problema do racismo em Portugal. E “paternalista” para com os eleitores, diz Miguel Vale de Almeida, investigador, antropólogo e autor do livro “Um Mar da Cor da Terra: Raça, Cultura e Política da Identidade”, à Renascença.

“Deixa-se completamente de lado o facto de que as pessoas não são tolas e nós não podemos ser paternalistas em relação aos nossos concidadãos. As pessoas sabem muito bem no que votam. Portanto, podem ter motivações específicas, mas sabem que estão a votar num partido que tem determinadas posições e que tem determinada linguagem, que é manifestamente racista.”

Teresa Pizarro Beleza, coordenadora do Observatório do Racismo e Discriminação, partilha da mesma opinião. “Quem vota no Chega tem de estar, pelo menos parcialmente, de acordo com aquilo que é defendido por esse partido. Caso contrário, estamos a dizer que as pessoas não sabem em quem é que votam. E isso não é aceitável em democracia no meu entender.”

Afinal, não estamos a falar do país que, em 2007, num programa da RTP, elegeu António de Oliveira Salazar como “o maior português de sempre”? E do mesmo país em que, de acordo com dados do Inquérito Social Europeu (ISE) de 2021, 62% da população tem ideias racistas?

Quem discorda de todas as crenças racistas? Segundo o ISE, apenas 11% da população.