Como o discurso do Chega mudou e o que isso diz da sua estratégia

Nos últimos cinco anos, houve mudanças e oscilações na postura de André Ventura. Mais notórias ou mais subtis, estão presentes no estilo de comunicação, mas também nos argumentos políticos que usa para tentar captar eleitorado. Com a perspetiva de integrar uma solução de governo no horizonte, estará o Chega num processo de moderação em curso?

A Renascença revisitou todos os debates televisivos para eleições legislativas (2019, 2022 e 2024) em que André Ventura participou. E um facto destacou-se: muitos dos temas polémicos que catapultaram André Ventura para o Parlamento, há cinco anos, desapareceram do discurso.

Na última ronda de debates, Ventura não referiu a comunidade cigana em nenhum momento. Cortes no Rendimento Social de Inserção (RSI)? Nunca. Fim das subvenções vitalícias de políticos? Zero. Redução do número de deputados no Parlamento? Nada. (A ideia ainda consta do programa do Chega.)

Para tentar compreender esta inflexão, a Renascença conversou com três especialistas: Vicente Valentim, investigador sobre populismo da Universidade de Oxford; Susana Salgado, especialista em comunicação política do Instituto de Ciências Sociais (ICS) em Lisboa; e David Pimenta, especialista em extrema-direita, também do ICS.

Todos concordam que há, de facto, uma mudança de guião no Chega. Mas isso não quer dizer que o partido de André Ventura esteja mais moderado. Está, sim, numa nova fase de crescimento, à caça de novos eleitores, e mais parecido com os seus congéneres europeus.

O populismo em Portugal, sublinham também, não começou apenas em 2019.