As imagens de um 25 de Abril entre a celebração e o protesto

O 25 de Abril de 2023 foi marcado pela visita de Lula da Silva a Portugal e as manifestações que a rodearam.

Segundo o Chega, cerca de mil pessoas estiveram presentes em protestos promovidos pelo partido contra a presença do Presidente do Brasil. Os números não foram confirmados pelas autoridades.

Houve também uma manifestação a favor de Lula da Silva que, segundo a respetiva organização, contou com cerca de 800 pessoas.

No Parlamento, o Presidente do Brasil manifestou a "admiração" pela Revolução dos Cravos, mas o seu discurso também foi marcado por protestos do Chega e uma subsquente repreensão de Augusto Santos Silva.

A sessão solene que assinala o 49.º aniversário do 25 de Abril decorre, neste momento, com discursos dos deputados de cada partido com assento parlamentar.