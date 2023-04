25 de Abril. Milhares enchem ruas com festejos e críticas ao Governo

Como habitual, o 25 de Abril comemora-se nas ruas, um pouco por todo o país.

A festa da Revolução dos Cravos desfila, como habitual, pela Avenida da Liberdade e as instituições democráticas, como o Palácio São Bento e a Assembleia da República, abrem-se aos portugueses.

No entanto, não são só celebrações que enchem as ruas. Há também 15 manifestações marcadas para esta terça-feira, com destaque para quem protesta a favor de medidas para a Habitação e de apoio aos professores.

A Renascença reúne alguns dos registos do 49.º aniversário do 25 de Abril.