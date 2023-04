Governo "tem cometido erros? Claro que sim" e o "PS tem tido altos e baixos"

Alberto Arons de Carvalho é o mais novo dos fundadores de um PS que esta quarta-feira comemora 50 anos de existência. O histórico socialista - que tinha apenas 23 anos na data da criação do partido - diz-se convicto que o mandato do atual Governo "continuará e chegará ao fim até às eleições legislativas que estão previstas".

Sobre o Presidente da República, Arons de Carvalho considera que "é evidente que participa no espaço público com uma maior intensidade do que os seus antecessores", mas que Marcelo Rebelo de Sousa "tem assegurado a estabilidade da democracia portuguesa".

Foi um dos fundadores do PS. O que é que resta desse partido fundado em 1973?

Penso que resta muito. Ou seja, nós fundámos um partido sem termos, na altura, consciência da importância que o Partido Socialista teria não só no final do regime anterior, como também na construção da democracia em Portugal. E o Partido Socialista teve de facto um papel muito importante ao longo destes 50 anos e permanece.

Neste momento é o principal partido. E tem sido um importante partido para uma grande parte dos portugueses. E, portanto, creio que resta o fundamental. Ou seja, preocupações com a democracia e com a liberdade. Programas de governo baseados na democracia política, conjugados com preocupações sociais, ambientais e do tipo que têm sido a matriz do partido ao longo dos anos.

Está desiludido com o percurso que o partido tem desenvolvido nos últimos anos?

Não estou desiludido. O PS tem tido altos e baixos. Pode apresentar resultados muitas vezes positivos, outras vezes menos menos positivos. Mas é uma evolução normal em democracia. Não creio que nos possamos arrepender daquilo que fizemos.

O atual Governo está a enfrentar uma situação extremamente delicada, proveniente de problemas na economia mundial, que tem origem na Covid, na invasão da Ucrânia. São dificuldades muito grandes, mas que o Governo tem procurado resolver. Tem cometido erros? Claro que sim. Todos os governos têm méritos e cometem também, ao mesmo tempo, erros. O atual Governo não é nessa matéria diferente dos outros em geral.