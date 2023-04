António Campos: "PS não tem nada a ver com o partido que fundámos". A "degradação é total"

Aos 84 anos, António Campos faz um retrato negro do atual PS que ajudou a fundar e em que foi peça-chave ao lado de Mário Soares. Esta quarta-feira publica uma carta aberta ao secretário-geral socialista no jornal Tal & Qual em que explica a António Costa as razões para recusar o convite para estar presente no jantar de aniversário dos 50 anos do partido.

"O PS não está ligado aos valores da sua fundação na totalidade", começa por dizer António Campos em conversa com a Renascença. Recuando aos primeiros anos do partido, o antigo dirigente socialista salienta que "a maior reforma que foi feita foi num Governo com o CDS em que foi criado o Serviço Nacional de Saúde". E a conclusão é que "o que se assiste hoje não é nada disso".

Muito crítico do atual rumo do partido, António Campos acusa este PS de António Costa de ter ajudado ao crescimento da extrema-direita no país: "Acabaram com o PCP, acabaram com o CDS e criaram o Chega. Portanto, não me revejo, porque não tem nada a ver com o partido que fundámos", conclui o socialista.

O antigo braço direito de Mário Soares alerta para os perigos de o próprio PS alimentar um partido como o Chega: "Hoje o que eu vejo crescer é o partido de Deus, Pátria e Família salazarista que foi criado nesta estrutura e que põe em risco todos os princípios e valores a que dediquei uma vida".

Campos lamenta o que considera ser "uma degradação total" das instituições. "Uma pessoa como eu, que desde os meus 18 anos até me reformar a minha batalha foi sempre a democracia e a liberdade, assiste com preocupação ao que se está a passar em Portugal", assume.

O cenário descrito por este fundador do PS é sombrio. "Todas as instituições, que nos deram imenso trabalho a criar, estão hoje todas a desmoronar, todas". E fica o lamento por uma certa anestesia do partido: "Não há o combate que houve, por exemplo, entre o 25 de abril e o 25 de novembro para nos garantir direitos, liberdades e garantias aos cidadãos. Todas as instituições estão em crise".

Questionado sobre exemplos em que o Governo de António Costa tem falhado, Campos fala da falta de "coesão territorial". Para o fundador do PS, o problema da habitação passa muito pelo abandono do território.