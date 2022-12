​Socialistas afastam cenário "ridículo" de eleições, mas há preocupação com perda de "equilíbrios" dentro do Governo

Está ferido, mas não é de morte. Pedro Nuno Santos vai voltar ao Parlamento e no PS há a convicção de que a demissão do Governo, onde tinha a pasta das Infraestruturas, "não significa uma morte política", apenas "vai estar uns tempos afastado", acredita um dirigente nacional.



A saída de Pedro Nuno do executivo é dada por vários socialistas como "inevitável", que a "pergunta que se fazia a seguir era se era suficiente" a demissão da secretária de Estado do Tesouro e que o ministro das Infraestruturas estava especialmente exposto. "Manifestamente não tinha condições" para continuar e, "do ponto de vista ético, assumiu as responsabilidades", reconhece o mesmo dirigente.

A fatalidade da saída é uma coisa. Mas há também a leitura de que esta saída de Pedro Nuno Santos "não é uma coisa fantástica" para o próprio Governo. "Há um conjunto de equilíbrios" dentro do executivo de António Costa que, de alguma maneira, se perdem. Para este dirigente socialista contactado pela Renascença, Pedro Nuno Santos "tem um peso político pessoal que não é transmissível ao próximo ministro".

A saída sendo dada como "inevitável" é também resultado de "uma coisa menor". Pelo menos em comparação com "a dissonância do aeroporto, que foi pior". E a mesma fonte socialista nota que "Hugo Mendes [o secretário de Estado das Infraestruturas que assinou o despacho revogado do novo aeroporto de Lisboa] estava nas duas situações".

Entre os “pedronunistas” a convicção é que Pedro Nuno Santos sai "aliviado, estava farto" e vai estar "calmo durante uns meses". A previsão depois é que comece a "fazer política, para a qual tem tido pouco tempo". Ou seja, o regresso do jovem turco de novo à solta pelo Parlamento e a andar no para cá e para lá entre as distritais do PS.

Entre os mais próximos do ex-ministro a convicção é que há "muito trabalho para fazer para ajudar o PS a governar bem". Agora e no futuro, porque "não temos interesse nenhum em chegara 2026 com o PS no chão", resume um “pedronunista”.

E as pretensões de Pedro Nuno para a liderança do PS mantêm-se intactas, segundo um destacado dirigente do partido. O ex-ministro terá o futuro que quer. Tem é "de voltar à casa de partida, desta vez já com alguma pontuação".