E agora? O percurso e o futuro do "pedronunismo" em seis pontos

O Delfim desalinhado

A sucessão de António Costa na liderança do Partido Socialista não é um tema novo. Em boa verdade, a discussão já começou em 2019, após a vitória nas legislativas do PS – mas então sem maioria absoluta. Com tanto burburinho sobre Delfins, o primeiro-ministro até já foi obrigado a vir lembrar o seu tempo ainda não “acabou”.

Até esta semana, Pedro Nuno Santos sempre apareceu como o candidato mais bem colocado. Devido ao apoio das distritais, mas não só. Ao nível nacional, é aquele que tem mais lastro, mais vocal, que melhores sentimentos evoca nos eleitores dos partidos à esquerda do PS.

Além de PNS, os restantes candidatos na fila são Mariana Vieira da Silva, Ana Catarina Mendes e Fernando Medina (que ainda tem explicações a prestar sobre a demissão da secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis); todos ministros, todos membros do Governo. Os três estão conotados com a ala centrista do PS.

Medina, que trabalhou com e sucedeu a António Costa na Câmara da Lisboa, é o mais próximo pessoal e politicamente do primeiro-ministro. (Durante muito tempo, foi visto como o único Delfim de Costa.) Se não tivesse perdido as eleições autárquicas de 2021 para Carlos Moedas, poderia estar melhor colocado para a sucessão.

Uma sombra nas legislativas de 2022

António Costa conquistou a maioria absoluta para o PS nas eleições legislativas de 30 de janeiro de 2022. Mas, durante toda a campanha, Pedro Nuno Santos foi um dos nomes mais balados pela oposição. Rui Rio invocou-o inúmeras vezes

“A probabilidade de voltar a haver uma 'geringonça' e voltar a governar quem não ganhou as eleições volta a colocar-se em cima da mesa, porque o entendimento de Pedro Nuno Santos com o BE é um entendimento ainda mais fácil do que o entendimento de António Costa”, afirmou o então líder do PSD, após um dos debates televisivos.

A dado momento, PNS chegou a mesmo a afirmar: "Se o doutor Rui Rio acha que eu sou um papão, então só tem uma solução: votar em António Costa.”