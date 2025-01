Ibrahim tenta descrever o frio que se sente quando se vive na rua. “É tão duro, sabes. Tão difícil”. Nos últimos dias, a descida acentuada da temperatura obrigou a Câmara Municipal do Porto a acionar temporariamente o nível amarelo do Plano de Contingência para os Sem-Abrigo, que entra em vigor sempre que os valores diários da temperatura mínima são inferiores a 3º C ao longo de vários dias consecutivos.

Uma situação que afetou de forma particular os ocupantes das tendas montadas nas escarpas das Fontaínhas, uma zona da cidade virada para o rio e cujo miradouro é, paradoxalmente, muito procurado pelos turistas devido às vistas panorâmicas.

Nos socalcos de granito coexistem as barracas de quem não tem um teto para viver, com as hortaliças e verduras que crescem em terrenos usados para agricultura comunitária.