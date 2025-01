Roubos, dívidas, milhares de euros em apostas e jogo online. Vasco e Dinis eram menores quando começaram

As primeiras consequências

Vasco e Dinis desenvolveram a compulsão de forma muito rápida. Em pouco tempo, passou a dominá-los.

Para o jovem de Viseu, apostar tornou-se uma tamanha necessidade, que começou a roubar em casa. “Rapidamente comecei a roubar dinheiro da carteira do meu pai. Tirava 20 euros todas as semanas, depois passei a tirar 20 euros entre dois e três dias, depois a tirar diariamente. Os lucros eram sempre todos para a mesma coisa”, lembra.

Os pais demoraram algum tempo até se aperceberem. E quando se aperceberam, suspeitaram primeiro que pudesse ser a empregada doméstica.

Para tentar descobrir quem andava a surripiar o dinheiro, o pai marcou – em segredo – um conjunto de notas, que acabaram por aparecer na carteira do filho. “Neguei até ao máximo, quando ele me mostrou a prova, estava lá a nota marcada.”

Ser confrontado com o problema fez Dinis parar durante algum tempo. Durante a maior parte do 10.º ano, não jogou. Mas, depois, a adição voltou.

Em vez de tirar da carteira dos pais, adotou novas estratégias. Pedia dinheiro para almoçar fora com colegas. “Se ganhasse, tinha dinheiro para almoçar. Se não, não almoçava.” Pedia dinheiro para ir ao cinema. “Ficava nas escadas a fazer tempo, a ver os jogos.” Vendia também maços de cigarros dos pais a amigos.

"Descubro que consigo apostar com o cartão do meu pai. Gastei 1000 euros em vinte minutos. E só não gastei mais porque ligaram [do banco] ao meu pai”, conta Dinis, hoje com 23 anos.

Houve fases, algumas melhores, outras piores. “Parava, diminuía e depois voltava em força.” No verão do 11.º ano, a situação agudizou-se. A morte do avô deixou-o “muito mal psicologicamente”. “Avario da cabeça completamente, descubro que consigo apostar [online, poker] com o cartão [do banco] do meu pai. Gastei 1000 euros em vinte minutos. E só não gastei mais porque ligaram [do banco] ao meu pai”, conta.

Os pais puseram-no de castigo, fechado em casa durante o resto do verão, sem acesso à internet ou telemóvel. Compraram também um cofre.

Com o regresso à escola para o 12.º ano, tudo voltou ao “normal”. Sem ter mais como “roubar em casa”, Dinis procurou “outras soluções”. Quando tinha educação física na escola, “era o último a ficar no balneário”. Se as avós iam lá a casa almoçar, “saía da mesa e ia-lhes à carteira”. Descobriu ainda onde a explicadora de Matemática “guardava dinheiro”, mas acabou apanhado. “Tinha roubado 800 euros.”

Desesperados, “para não me porem fora de casa”, os pais mandaram-no para um colégio interno, até completar o 12.º ano.

Mesmo com altos e baixos, Dinis completou o secundário, com uma média suficientemente alta para entrar em Medicina. Tentou mentalizar-se: “Quando for [estudar] para a Covilhã, vai ser mesmo vida nova, conhecer pessoas novas, não quero ter fama de nada.”

Vasco não teve tanta sorte, nem tanto azar. Em retrospetiva, porém, é-lhe evidente que a adição boicotou a sua entrada na universidade.

Após os primeiros dias de lucros e fama no recinto escolar, abandonou a estratégia de “estudar” antes de apostar. “Já fazia tudo sem cabeça, no desespero e ansiedade.” Deixou de apostar apenas em futebol e passou a seguir outros desportos como ténis, basquete, basquete, futebol americano ou hóquei. “Comecei a ver tudo.” Abandonou os relvados e começou a experimentar com haxixe e álcool. “Estava um bocado mal mentalmente, fisicamente, espiritualmente.”

O jovem lisboeta nunca mais parou. Durante algum tempo, o pai continuou a meter-lhe as apostas no Placard. Mais tarde, porém, acabou por ficar “com o NIF dele” e começou a jogar com os amigos. “Tinha um rapaz na minha turma [do secundário] que já tinha chumbado duas vezes e fazia-o por mim, mas muitas vezes fazia com o NIF do meu pai”, lembra.

Quando a mesada deixou de ser suficiente para sustentar a adição, Vasco começou a inventar despesas — “contas do dentista”, um “jantar que tinha sido mais caro” — e a “deixar de sair de casa, comprar roupa”, para juntar dinheiro para o jogo.