Santa Cruz do Douro e a trasladação de Eça de Queiroz. "A alma do escritor está aqui"

Já o antigo presidente da junta de Freguesia, António Fonseca, lamenta a perda de um ativo económico para a região. “Tudo gira em Santa Cruz do Douro e Baião à volta do Eça. Nós temos mais de 900 camas para vender”. Os turistas “vêm a Baião atraídos pela paisagem descrita em ‘A Cidade e as Serras’, pela gastronomia queirosiana e obviamente aproveitavam para visitar 'o santuário'. Ou seja, a sede, a Fundação de Eça de Queiroz e o túmulo do Eça de Queiroz”, refere o empresário.

No café Katekero, de onde provavelmente acompanhará a cerimónia prevista para esta quarta-feira, Maria Fernanda vê a situação com indiferença: “Para mim tanto me faz. Eles que o levem para Lisboa.”

No entanto, para a baionense o escritor continuará a habitar o lugar de sempre. “Quem vier eu vou indicá-lo sempre para ali, para o cemitério. Era ali que ele estava, é ali que ele continua para mim. É sempre ali para mim. É amanhã, não é? Eles é que sabem… Nós não mandamos nada”, diz, com um misto de resignação e desconfiança para com a classe política da capital, que tanto foi objeto de análise nos escritos de Eça de Queiroz.